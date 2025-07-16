На встрече Люблинского треугольника обсудили разблокирование процесса вступления Украины в ЕС

В среду, 16 июля, Андрей Сибига принял участие в заседании Люблинского треугольника на уровне глав внешнеполитических ведомств Украины, Литвы и Польши. В частности, дипломаты обсудили, как разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Встреча состоялась к пятой годовщине создания формата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины на пресс-конференции по результатам заседания.

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Как разблокировать вступление Украины в ЕС?

По словам Сибиги, участники встречи очень предметно и подробно обсудили, как разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз.

Для венгерского вето нет никаких переговорных оснований. Опять же Радек упоминал Liberum Veto. Так, оно играет и положительную роль, но имеет и обратную сторону, когда становится препятствием для определенных процессов и это собственно о кейсе венгерский,

– отметил министр.

Политический волюнтаризм не может блокировать расширение ЕС, ведь Украина выполнила свое "домашнее задание" по открытию как минимум трех кластеров.

Кроме того, глава украинского МИД поблагодарил польскую сторону за ее "чрезвычайно успешное" председательство в ЕС и выразил надежду на датское.

Напомним, 1 июля Дания начала свое 6-месячное председательство в Совете ЕС. Страна пообещала оказывать "максимальное давление" на Венгрию для восстановления заблокированного Будапештом процесса вступления Украины.

Копенгаген "работает над поиском решений", которые будут включать дополнительное слушание по процедуре статьи 7 – это может лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за серьезных нарушений принципов союза.