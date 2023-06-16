Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО, – Politico

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Джо Байден заявил, что он готов к упрощению пути Украины в Альянс, однако точных сроков вступления после победы над Россией он не называет. Официально об этом президент США может объявить на саммите НАТО в Вильнюсе.

Джо Байден благосклонно относится к отмене Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины, ранее предложенного Столтенбергом. Это должно упростить путь в НАТО, но все еще является компромиссным решением. Зеленский на июльском саммите Альянса хочет услышать четкие гарантии безопасности и сроки вступления Украины.

Читайте также Будет четкий сигнал: от чего зависит принятие Украины в НАТО

НАТО отменит План действий по членству для Украины

Два высокопоставленных чиновника из Белого дома подтвердили, что Байден приветствовал бы идею отменить План действий по членству для Украины. Этот план обычно требует от стран провести некоторые военные и демократические реформы по совету и помощи Североатлантического союза перед присоединением к нему. Украина же на военном уровне уже отвечает требованиям НАТО, однако Киеву все же придется ввести определенные продемократические изменения.

Идею об этом компромиссном решении для Украины Байден на этой неделе обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Неофициальная договоренность об отмене для Украины ПДЧ, предложенная Столтенбергом, по словам одного из чиновников, уже достигнута, однако публично объявить об этом решении президент США может на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Впрочем, упрощение процедуры вступления для Украины не обязательно означает ускорение процесса. План действий по вступлению в НАТО в свое время вступил в действие для Северной Македонии в 1999 году. Впрочем, полноправным членом Альянса страна стала только в 2020 году.

Но Иво Даалер, экспосол США в НАТО, заявил, что отмена ПДЧ для Украины является "значительным" шагом.

Это означает, что вы можете гораздо быстрее приступить к процессу членства. Это говорит украинцам, что они приближаются,

– сказал он.

Украина готова к НАТО на уровне с Финляндией

Некоторые члены НАТО в Восточной Европе поддерживают быстрое вступление Украины в Альянс и отмечают, что стандарты принятия в НАТО отличались для разных стран. В частности, последнее принятое в НАТО государство, Финляндия, также не проходило ПДЧ. Швеция, имеющая статус кандидата на членство, все еще ожидает одобрения Турции и Венгрии для присоединения.

С военной точки зрения Украина готова так же, как Финляндия и Швеция. Они (НАТО – 24 Канал) могут подтвердить, что пересмотрят путь Украины во время саммита следующего года в Вашингтоне,

– заявил Курт Волкер.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины настаивает на том, чтобы Альянс показал, что он "более настроен" на скорейшее вступление Украины.

Зеленский требует от Североатлантического союза гарантий безопасности

Один европейский дипломат заявил, что присоединение Украины к НАТО – это "единственное логическое решение". Между тем, он призвал Европу и Альянс предоставить Киеву четкие гарантии безопасности. Этого требует и Владимир Зеленский – от саммита НАТО он также ожидает для Украины и объявления четкого пути к членству в Альянсе.

Предложение об отмене ПДЧ не отвечает этим требованиям, но все же может ускорить вступление Украины. Это предложение одновременно и компромисс – ведь некоторые члены Альянса, особенно в Восточной Европе, стремятся к скорейшему присоединению Украины, даже несмотря на полномасштабное вторжение.

Другие члены НАТО опасаются, что вступление Украины еще сильнее обострит отношения Альянса с Россией. Также глав государств беспокоит и 5 статья НАТО, обязывающая союзников встать на сторону напавшего члена. Немедленное принятие Украины фактически означало бы войну НАТО с Россией.

Вступление Украины в НАТО: последние новости