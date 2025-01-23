Путин не имеет права решать, кому можно вступать в НАТО, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил необходимость усилить поддержку Украины для того, чтобы траектория войны была другой. Он указал, что важно, чтобы Россия не победила.

Об этом он заявил в Давосе во время выступления на "Украинском завтраке", организованном на полях Всемирного экономического форума, сообщает 24 Канал.

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Что заявил Рютте

Рютте отметил, что ситуация с Минскими соглашениями не должна повториться.

Основной вопрос, чтобы это был устойчивый мир, чтобы не было повторения ситуации, как с Минскими договоренностями, когда мы думали, что у нас устойчивый мир, но на самом деле Путин смог продолжить захват Украины в 2022 году,

– сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что для устойчивого мира нужно сделать так, чтобы Путин больше никогда не занял ни одного квадратного метра украинской территории.

"Фокус должен быть на том, чтобы Украина была в сильнейшей позиции, насколько это возможно, при начале этих переговоров. И когда они завершатся, чтобы достигнутый мир был устойчивый. Полноценное членство Украины в НАТО в дальнейшем было бы самым легким вариантом обеспечения мира. Но какой бы ни был вариант, он должен быть устойчивым. Надо также сказать, что Путин не имеет права вето и голоса относительно того, кто будет вступать или не будет вступать в НАТО", – подытожил он.