Путь Украины в НАТО "необратим": появился черновик коммюнике Альянса

Украина продолжает свой путь интеграции в Североатлантический альянс. В черновом варианте коммюнике НАТО этот путь нашего государства обозначен как необратимый.

Накануне саммита НАТО, который стартует уже 9 июля, члены Альянса обсуждали, насколько прочные гарантии предоставить Украине относительно ее будущего членства в НАТО. В то же время стоит отметить, что проект может измениться, но наличие формулировки о "необратимости" станет значительным сигналом для Киева и Москвы.

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"Мост" к членству в НАТО

Один из источников западного издания, официальный представитель США, сказал, что Белый дом поддерживает использование этого слова в конечном коммюнике, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами продолжится. Чиновник сказал, что эта формулировка войдет в конечную версию.

Многие европейцы отмечали необходимость резких высказываний относительно возможного будущего Украины в Альянсе и официальные лица США и Германии предложили описать "мост" к членству Украины в НАТО.

Однако официальные лица также отметили важность "ощутимых мер" для поддержки текущей борьбы Киева с Россией. Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Альянс сделает "новые важные объявления" об увеличении военной, политической и финансовой поддержки Украины в рамках "моста" Киева в НАТО.

Коммюнике отказались обсуждать публично

Представители США публично отказались обсуждать детали совместного коммюнике накануне саммита.

В декларации саммита справедливо уделяется большое внимание тому, что члены Альянса скажут о пути членства Украины. Речь будет четкой и сильной,

– сказал Майкл Карпентер, старший советник по вопросам Европы в Совете национальной безопасности.

Высокопоставленный чиновник объяснил, что то, что они "описали с точки зрения перехода к членству и результатов, которые НАТО обнародует для Украины, является достаточно существенным". По его словам, не говорится о каком-то плане того, как добраться отсюда туда. Он отметил, что говорят о поддержании целого командования в Висбадене.

Он подчеркнул, что это очень серьезные усилия, чтобы привести Украину в позицию, когда она будет готова взять на себя свои роли и обязанности в Альянсе с первого дня.