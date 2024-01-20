Это будет фундаментом Третьей мировой, – Фицо пригрозил блокировать вступление Украины в НАТО

Украина продолжает свой путь к членству в ЕС и НАТО. Однако не все мировые политики согласны с тем, что наше государство должно его получить.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS сообщил, что будет блокировать членство Украины в Североатлантическом альянсе. По его словам, это будет означать начало Третьей мировой войны, передает 24 Канал.

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Украина не получит никакого оружия от Словакии

Фицо высказался о своих планах на встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем, которая запланирована на 24 января. По его словам, он идет на эту встречу с гуманитарной помощью. Он подчеркнул, что они закрепляют тот факт, что Украина не получит от словацкой армии и с государственных складов никакого оружия.

Премьер Словакии также затронул вопросы и членства Украины в Европейском Союзе. Он сказал, что они "это уважают", но Украина должна соответствовать условиям.

Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и буду блокировать решение, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны,

– заявил политик.

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