До саммита в Вильнюсе нужны результаты контрнаступления, – Романюк сказал, как это повлияет на НАТО

В Вильнюсе в июле этого года пройдет саммит стран НАТО. Члены Альянса ожидают от Украины активных действий, чтобы принять решение о нашем вступлении в НАТО.

Об этом 24 Каналу рассказал член Атлантического совета, глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, есть ряд факторов, вызывающих беспокойство у членов НАТО.

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Члены НАТО могут принять решение через 12 месяцев

По его словам, на каждом саммите Украина получает формальные отговорки по поводу перспективы членства и никакой конкретики по срокам. Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает нежелание принимать в Альянс страну, которая находится в горячей фазе войны, но требует конкретики по срокам после ее завершения.

По мнению Романюка, необходимо от 6 до 12 месяцев, чтобы национальные парламенты стран-членов НАТО ратифицировали вступление Украины после победы. В то же время существует ряд предостережений, которые не дают членам НАТО принять однозначное решение.

Юрий Романюк о перспективах членства в НАТО на саммите в Вильнюсе: смотреть видео

"Они задают вопрос, выстоит ли Украина в этой войне. Поэтому они ждут ее финал, чтобы лишь потом сделать официальное приглашение. Они волнуются, что если на июльском саммите они пригласят Украину в Альянс, а Украина, как суверенное государство, прекратит свое существование, то это будет выглядеть бессмысленно", – отметил он.

Романюк считает, что страны НАТО хотят увидеть реальные результаты украинского контрнаступления, освобождения большого числа оккупированных территорий, чтобы принять для себя решения на саммите.

"4 апреля 2024 года будет 75-я годовщина со дня создания НАТО. Этому будет посвящен саммит в Вашингтоне, который будет принимать президент Джо Байден. Это произойдет в разгар предвыборной кампании и он, безусловно, рассчитывает, что Украина к тому времени одержит победу. Именно на победе Украины и ее вступлении в НАТО, он может строить предвыборную кампанию и обогнать республиканцев", – добавил он.

Украина вступает в НАТО