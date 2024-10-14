Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что украинские военные уже делятся военным опытом с партнерами. Нашему государству нужно вести диалоги на нескольких уровнях.

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Как убедить Запад, что Украина сделает НАТО сильнее

Главный консультант отметил, что Украине важно доказать партнерам, что наша идея по вступлению в НАТО должна быть их идеей так же как и наша победа.

Наша страна должна объяснить, что НАТО станет с Украиной сильнее, что им очень выгодно.

Членство Украины в НАТО – это усиление способности всех стран, которые входят в этот Альянс и его же самого,

– подчеркнул Ус.

Например, недавно в Нидерландах были военные учения, где украинские военные были преподавателями и делились своим опытом по использованию дронов и их противодействия.

Беспилотники стали неотъемлемой частью войны, вчерашние события в Израиле доказали, что даже военно развитые страны имеют с ними проблемы и нуждаются в опыте страны, которая сталкивается с дроновыми атаками ежедневно.

Заметьте! Проректор УКУ, политолог Дмитрий Шеренговский поделился мнением о том, что процесс вступления Украины в НАТО может быть связан с европейской интеграцией и реформами.

Кроме того, мир осознает, что перспектива войны их стран с Россией не является далекой. Например, ученые немецкого Совета по вопросам внешней политики еще год назад сообщили, что война Германии и России может быть в течение 6 – 10 лет в случае поражения Украины.

Поэтому, чтобы этого не допустить, нужно, чтобы Украина победила. Для этого же наши партнеры должны обеспечить наших военных вооружением.

Наши партнеры должны понимать, что когда говорят, чтобы они увеличивали производство вооружения, это не для того, чтобы помочь Украине, а для того, чтобы помочь себе,

– отметил главный консультант.

Для этого Украине нужно вести постоянные диалоги с партнерами. Также должны быть контакты гражданского общества, которые будут объяснять населению тех стран, которые сомневаются, что им нужно помогать нашей стране, ведь это в их интересах.

К слову, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что непредоставление Украине значительной военной поддержки облегчило России полномасштабное вторжение, это должно стать для всех партнеров уроком на будущее.

Ранее он также признался, что сожалеет о непредоставлении Украине достаточного количества оружия вовремя. и часть ответственности за это берет на себя.