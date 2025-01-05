Все остальное – не показатель: какие шаги могут гарантировать безопасность Украины

Военная помощь Украине является волей союзников, но точно не гарантиями безопасности. То же самое касается и НАТО, члены которого не имеют прямого обязательства поддерживать нашу страну. Зато есть другие варианты гарантий безопасности.

Речь идет о собственных мощностях. Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что украинцам стоит наладить свой военный потенциал: от людей до оружия.

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Гарантии безопасности для Украины

Военный обозреватель отметил, что, прежде всего, Украине нужно рассчитывать только на себя. Наша страна не является членом НАТО, то есть не имеет уверенности, что другие страны из-за обязательств будут поставлять военную помощь и поддерживать другими путями.

Гарантия безопасности для Украины – это сила собственных военных возможностей. Кроме шагов, которые должна делать власть, это помощь союзников. Если Украина не вступает в НАТО или не получает гарантий безопасности от США, то все остальные – это не гарантии,

– подчеркнул Шарп.

Если действующая власть любой страны сейчас предоставляет нашей стране поддержку, ничто не гарантирует, что при смене власти этот процесс будет продолжаться. Украина же не будет иметь право из-за этого выдвигать претензии, ведь сейчас помощь для нашего государства – это добрая воля политиков других стран.

Интересно! Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко высказал мнение о том, что Украина, кроме НАТО, может иметь 2 варианта гарантий безопасности. Речь идет о двусторонних соглашениях с ядерными государствами (США, Великобритания и Франция) или ядерное оружие.

Кроме того, политолог заметил, что нужно отличать помощь. Пока никто не считает нужным предоставить Украине собственные военные силы.

Поэтому украинцам нужно самостоятельно обеспечить эту потребность, а также нарастить производство ракет, которые являются важным фактором сдерживания врага в мирное время.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "план Б" относительно действенных гарантий безопасности, кроме НАТО, заключается в соответствующем оружии, армии и дальнобойных возможностей. Пока наша страна имеет определенные гарантии в виде санкций против России и финансов, но этого недостаточно.