Украине не нужен новый Будапештский меморандум. Конкретные двух или многосторонние договоры смогут действительно в случае опасности защитить Украину. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Рейтерович – политолог.
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Понимание понятия завершения войны
Германия и Великобритания свободно говорят о том, что членство Украины в НАТО не будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе. Вместе с тем Владимир Зеленский заявил, что тогда Украине нечего делать на этом саммите.
Главная проблема состоит в том, что эти страны вспоминают о завершении войны.
Они ставят в прямую зависимость планы интеграции Украины в Альянс от работы России. Мы должны в этом в какой-то степени играть. В том смысле, что право Украины были членом Альянса нужно уже прописывать в виде конкретных шагов,
– отметил Игорь Рейтерович.
Уже долгое время Украина готовит документ, который есть на рассмотрении наших партеров. В преамбуле к этому документу и должно быть указано, что мы и союзники имеем в виду под понятием "завершение войны".
"Это важно, потому что высока вероятность, что формализованного завершения войны мы можем не иметь. Документа, который подпишет" Россия. Нынешние российские власти точно такого не сделают", – подчеркнул политолог.
То есть возможна ситуация, что ВСУ выгонят оккупантов с украинских территорий, но при этом не будут говорить о том, что война завершена. Вот почему нужно однозначное понимание конца войны от наших союзников. Если это будет сделано, другие вещи, связанные с дополнительными гарантиями о поддержке Украины, будут только инструментами.
Игорь Рейтерович о гарантиях безопасности для Украины: смотреть видео
Конкретные гарантии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина в течение определенного периода должна получить гарантии безопасности, не включающие членство в Альянсе. Речь идет о том, что сразу после завершения войны Украина не станет членом НАТО уже через неделю. Есть ведь определенные условия не только военно-технического плана, а больше экономически-политического характера.
В период выполнения этих требований должны действовать гарантии, которые будут удерживать Россию от реваншистского желания начать новую войну. А, во-вторых, поддерживать Украину и позволять нам как можно скорее завершить эти реформы,
– объяснил Рейтерович.
Примером может служить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, которые будут долго интегрироваться. Еще и учитывая, что это страны не в состоянии войны. Так или иначе, они имели гарантии двусторонних гарантий безопасности от США и Британии, которых им было достаточно, чтобы завершать процесс интеграции.
Украина нуждается в гарантиях с конкретно прописанными шагами, а не в виде нового Будапештского меморандума. Среди них политолог выделил следующие:
- конкретное количество средств на армию, поставки военной техники;
- совместные учения;
- интеграция нашей ракетной обороны и ПВО в систему НАТО на Восточном фланге;
- программа обмена опытом между военными НАТО и Украиной.
Этого будет достаточно, чтобы Украина завершила все формальности и интегрировалась в Альянс.
Смена власти не станет проблемой
Суть гарантий в том, что неважно, если вдруг у стран-подписантов сменятся власти. Ведь будут конкретные двусторонние договоры и закон, который будет действовать вне зависимости от смены политического устройства.
Например, в Штатах есть закон, регулирующий их отношения с Тайванем. Кто бы ни был президентом, он этот закон должен выполнять, ведь за него голосовал Конгресс.
Чтобы отказаться от этого, нужно собрать голоса, сделать новый закон, провести его через Сенат и Конгресс, Верховный суд и т.д. Такой процесс в США затянется на годы,
– заметил политолог.
Так что отменить соблюдение гарантий будет по большому счету будет невозможно, хоть бы кто там ни был президентом.
"Это и есть сила институтов и нормативно-правовых актов, которые не в виде меморандумов подписывают, а в виде конкретных двусторонних договоров. Мы должны на это делать ставку", – подчеркнул Рейтерович.
Из публичных заявлений можно заключить, что это понимание есть и у Украины, и у подавляющего большинства наших партнеров.
В частности, Германия и Франция отмечают, что готовы уже сейчас говорить о конкретные гарантии и давать их. Важно просто прийти к соглашению о том, как эти гарантии предоставлять, и что они будут регулировать.
Гарантии безопасности для Украины и вступление в НАТО: что известно
- Президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала предоставить Украине гарантии безопасности. По ее словам, ЕС осознал, что для него недостаточно просто сказать Украине – "дверь открыта для возможного ее членства". Евросоюз должен делать первые активные шаги на встречу.
- Во время встречи с Маей Санду в Молдове Владимир Зеленский отметил, что Украина готова вступить в НАТО и ждет эту возможность. Президент добавил, что такой шаг поспособствует безопасности не только Украине, но и нашим соседям, в частности, Молдове.
- Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без победы в войне нет смысла говорили о членстве Украины в Альянсе. Поэтому, по его словам, члены НАТО делают все возможное, чтобы поддержать Украину и ускорить победу.