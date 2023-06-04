Україні не потрібен новий Будапештський меморандум. Конкретні дво- або багатосторонні договори зможуть справді в разі небезпеки захистити Україну. Про це 24 Каналу розповів Ігор Рейтерович – політолог.

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Розуміння поняття завершення війни

Німеччина та Велика Британія вільно говорять про те, що членство України в НАТО не обговорюватимуть на саміті у Вільнюсі. Разом з тим Володимир Зеленський заявив, що тоді Україні нічого робити на цьому саміті.

Головна проблема полягає в тому, що ці країни згадують завершення війни.

Вони ставлять в пряму залежність плани щодо інтеграції України до Альянсу від роботи Росії. Ми повинні на цьому певною мірою грати. В тому сенсі, що право України були членом Альянсу треба вже прописувати у вигляді конкретних кроків,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Вже довгий час Україна готує документ, який є на розгляді наших партерів. В преамбулі до цього документа і має бути зазначено, що ми та союзники маємо на увазі під поняттям "завершення війни".

"Це важливо, тому що є висока ймовірність, що формалізованого завершення війни ми можемо не мати. Документа, який підпише" Росія. Нинішня російська влада точно такого не зробить", – наголосив політолог.

Тобто можлива ситуація, що ЗСУ виженуть окупантів з українських територій, але при цьому не говоритимуть про те, що війну завершено. Саме тому необхідне однозначне розуміння кінця війни від наших союзників. Якщо це буде зроблено, то інші речі, пов'язані з додатковими гарантіями про підтримку України, будуть лише інструментами.

Ігор Рейтерович про гарантії безпеки для України: дивитись відео

Конкретні гарантії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна впродовж певного періоду має отримати гарантії безпеки, які не включатимуть членство в Альянсі. Мовиться про те, що відразу після завершення війни Україна не стане членом НАТО уже за тиждень. Адже є певні умови не лише військово-технічного плану, а більше економічно-політичного характеру.

На період виконання цих вимог мають діяти гарантії, які утримуватимуть Росію від реваншистського бажання розпочати нову війну. А, по-друге, підтримувати Україну і дозволяти нам якомога швидше завершити ці реформи,

– пояснив Рейтерович.

Прикладом може слугувати вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, які доволі довго інтегруватися. Ще й зважаючи на те, що це країни не в стані війни. Так чи інакше, вони мали гарантії двосторонні гарантії безпеки від США та Британії, яких їм було достатньо, аби завершувати процес інтеграції.

України потрібні гарантії з конкретно прописаними кроками, а не у вигляді нового Будапештського меморандуму. Серед них політолог виділив такі:

конкретна кількість коштів на армію, поставки військової техніки;

спільні навчання;

інтеграція нашої ракетної оборони і ППО в систему НАТО на Східному фланзі;

програма обміну досвідом між військовими НАТО та України.

Цього буде достатньо, аби Україна завершила усі формальності та безпосередньо інтегрувалась в Альянс.

Зміна влади не стане проблемою

Суть гарантій в тому, що неважливо, якщо раптом в країн-підписантів зміниться влада. Адже будуть конкретні двосторонні договори й закон, який діятиме незалежно від зміни політичного устрою.

Наприклад, у Штатах є закон, який регулює їхні відносини з Тайванем. Хто б не був президентом, він цей закон мусить виконувати, адже за нього голосував Конгрес.

Щоб від цього відмовитись, потрібно зібрати голоси, зробити новий закон, провести його через Сенат та Конгрес, Верховний суд тощо. Такий процес у США затягнеться на роки,

– зауважив політолог.

Тож скасувати дотримання гарантій буде за великим рахунком неможливо, хоч хто там буде президентом.

"Це і є сила інститутів та нормативно-правових актів,які не у вигляді меморандумів підписують, а у вигляді конкретних двосторонніх договорів. Ми маємо на це робити ставку", – підкреслив Рейтерович.

З публічних заяв можна зробити висновок, що це розуміння є і в України, і в переважної більшості наших партнерів.

Зокрема, Німеччина та Франція наголошують, що готові вже зараз говорити про конкретні гарантії й давати їх. Важливо просто дійти згоди стосовно того, як ці гарантії надавати та що вони регулюватимуть.

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