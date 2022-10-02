Готовим соглашение о гарантиях безопасности на переходный период вступления в НАТО: детали Вениславского

Украина совместно с международными партнерами работает над двусторонним договором, который бы предоставлял гарантии безопасности во время переходного периода вступления в НАТО. Пока о результатах говорить рано, но процесс продолжается.

Об этом 24 каналу рассказал представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. По его словам, это параллельный двусторонний процесс, который курируют глава Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Мы говорим о параллельных, но взаимосвязанных вещах. В итоговом варианте они приведут к тому, что Украина будет в составе НАТО. А, возможно, на переходный период наработаем договор о гарантиях безопасности,

– отметил Вениславский.

Документ уже передали дипломатам 30 стран

Вениславский отмечает, что соответствующий проект договора уже передан представителям 30 государств-членов НАТО. До этого Украина провела ряд переговоров с некоторыми участниками организации.

Он убежден, что документ может стать не только основой гарантий безопасности Украины, но и других потенциальных представителей такого коллективного договора. Интересно, что в частном общении не все представители государств убеждены, что НАТО сразу применит пятую статью в ответ на потенциальное нападение России.

А договор, предлагаемый Украиной, вносит четкие, юридически выверенные действия на потенциальную агрессию со стороны России или других государств.

В идеале это будет многосторонний международный договор нового формата с конкретными действиями в ответ на угрозы, возникающие или возникающие для территориальной целостности стран-участников настоящего договора,

– подчеркнул Вениславский.

Украина работает над договором о гарантиях безопасности на переходный период вступления в НАТО: смотрите видео

Добавим, Украина обратилась в суд ООН из-за аннексии временно оккупированных территорий, которую осуществила Россия после фейковых "референдумов". Глава МИД Дмитрий Кулеба просит суд как можно быстрее рассмотреть это дело.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Путин вообще не знает, что такое честь и достоинство. Украина готова к переговорам с Россией, но уже с другим ее президентом.