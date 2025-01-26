Украина обречена быть милитаризованной: что нужно нашей стране для безопасности от партнеров

Ядерное оружие не станет гарантией безопасности для нашей страны, а вступление Украины в НАТО является дискуссионным вопросом. США пока имеет более сильную позицию, чем Европа в Альянсе, которая не может обеспечить собственную безопасность.

Зато следующие противостояния и войны в мире будут происходить в морях и океанах, к тому времени Украина должна победить агрессора. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что нашей стране нужны определенные договоры безопасности.

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Гарантирует ли Запад безопасность нашей стране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил необходимость увеличения расходов на оборону стран-членов Альянса и акцентирует внимание на роли Европы в победе Украины.

"Без этого Европа имеет слабую позицию в разговоре с Трампом. Пока Европа не способна обеспечить собственную безопасность без надежды на США, то США всегда будут превращать НАТО не в разговор равных, а в разговор с теми, кого защищают и тех, кто защищает", – отметил политолог.

Саакян убежден, что нашей стране нужны сетевые союзы, договор безопасности с Великобританией и милитаризация и милитаризация.

Украина обречена быть милитаризованной, тогда мы сможем выскочить из петли глобальной войны, потому что ключевым театром, по моему мнению, будет море, океан торговые пути. В следующем десятилетии мы сможем говорить об Украине как тихой гавани, когда весь мир пылает,

– подчеркнул он.

Политолог добавил, что ядерное оружие не является гарантией безопасности для нашей страны, даже при ее применении ситуация и позиция Кремля не изменится. Как раз таки отсутствие в Украине ядерного оружия является предохранителем его применения россиянами.