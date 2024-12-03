Опять решают за Киев: у Путина прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО

Россия снова пытается навязать миру свою позицию относительно вступления Украины в НАТО. На этот раз в Кремле цинично заявили, что "безопасность одной страны не может создаваться в ущерб другой".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера президента России Дмитрия Пескова российским медиа.

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Россия снова ноет из-за курса Украины в НАТО

Так, Песков заявил, что заявления Украины по НАТО "абсолютно контрастируют" с российскими тезисами о "неделимости безопасности". Спикер Путина жаловался, что безопасность одной страны не может создаваться в ущерб другому государству

Более того, Песков цинично заявил, что Россия следует этому правилу международных отношений.

Поэтому потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, поскольку оно является угрожающим событием,

– указал он.

В конце пропагандист добавил, что это не ликвидирует первопричину того, "что сейчас происходит", имея в виду войну против Украины.

Отметим, 3 декабря в МИД Украины заявили, что Украина официально отказалась от гарантий, которые заменяют членство в НАТО. Там напомнили пример Будапештского меморандума, который не смог предотвратить агрессию России. По словам МИД, приглашение Украины в НАТО лишит Кремля иллюзий относительно возможности помешать евроатлантической интеграции Украины.