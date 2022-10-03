Украина выполняет миссию, к которой НАТО готовилось 70 лет – Пионтковский назвал сроки вступления
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Эксперты убеждены, что ВСУ выполняют миссию, к которой Альянс готовился 70 лет. Когда Украину смогут принять в НАТО, читайте предположения эксперта в статье.
Собственное мнение 24 канала высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что Украину поддержали 10 стран, а это большой успех.
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Пионтковский отметил, что во время речи Зеленский подчеркнул важнейшую вещь – Украина уже де-факто член НАТО.
Он объяснил, что всегда основным препятствием для вступления Украины в Альянс последние 15 лет было то, что Запад не был готов бороться и умирать за независимость нашей страны. Ведь это была бы обязанность Североатлантического союза.
По его словам, теперь Запад за 7 месяцев войны понял, что им не нужно умирать за Украину, а с российской армией украинцы справятся сами.
Все, что нужно от членства НАТО для Украины – это неограниченная поддержка вооружения. То есть практически так же, как сейчас, но уже совсем без ограничений и запретов. Это и есть членство в НАТО. А как использовать это оружие – украинская армия сама разберется,
– заявил публицист.
Он отметил, что вообще Украина сейчас должна посмотреть, примет ли она ей кого-нибудь в настоящую организацию Североатлантической безопасности.
Пионтковский объяснил, что 70 лет НАТО готовилось исполнить свой священный долг – защитить цивилизационный мир Запада от восточной орды.
"Кто эту функцию выполняет сейчас? Украинская армия. 70 лет Европа размышляла о том, что НАТО это хорошо, но все зависит от США, поэтому им нужна была европейская армия. Но у них ничего не получилось. И вот вдруг появилась миллионная европейская армия – Вооруженные Силы Украины», – ответил он.
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Публицист добавил, что сейчас все эти вопросы по НАТО по-другому ставятся, например, какие из стран НАТО сегодня достойны быть вместе с Украиной в Альянсе.
Пионтковский отметил, что заявление Зеленского (о вступлении в НАТО – 24 канал) – это уже не заявление робкого просителя, а заявление хозяина европейской безопасности.
Ведь каждая мировая война кончается тем, что государства-победители создают новую систему безопасности. И в этой войне страна-победитель – это Украина, Великобритания и США, а также прибалтийские страны,
– подытожил он.
Когда Украину примут в НАТО
Пионтковский ответил, что это произойдет на следующий день после капитуляции России. "Тогда Украина будет принята в НАТО в течение нескольких часов", – заявил он.
Подача заявки на вступление в НАТО: главное
- Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что наша страна подает заявку на вступление в НАТО по сокращенной процедуре. Глава государства вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал соответствующий документ.
- По состоянию на 2 октября 10 стран, то есть треть Альянса уже поддержала членство Украины, в частности, свою поддержку выразили – Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния, Северная Македония, Черногория, Канада.
- Украина совместно с международными партнерами работает над двусторонним договором, который предоставлял бы гарантии безопасности во время переходного периода вступления в НАТО. Пока о результатах говорить рано, но процесс продолжается.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что вступление нашего государства в Альянс уже происходит – мы углубляем сотрудничество по вопросам обороны.
- Политолог Андрей Вигиринский рассказал, что заявка на членство Украины в Альянсе вызвала истерику в Кремле. Реакция россиян ограничивается лишь гневными и абсурдными высказываниями. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день у Кремля абсолютно отсутствует инструментарий для того, чтобы как-то ответить на такое решение Киева.