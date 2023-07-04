Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лисный. По его словам, отсрочивая вступление Украины в НАТО, мир подыграет Владимиру Путину.

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"Это самовнушение. Если мы привязываем вступление Украины к ядерному оружию, тогда это ошибочная логика, которая очень нравится Путину", – подчеркнул политолог.

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Вступит Украина в НАТО или нет – России безразлично, ведь она хочет уничтожить нашу страну как таковую. А мы хотим выжить и присоединиться к большой европейской семье, где уже находимся де-факто.

НАТО нуждается в Украине

В настоящее время украинские военные защищают от российских захватчиков не только собственное государство, но и многие другие страны. Поскольку у бывшей империи кровожадные аппетиты, она не остановилась бы только на Украине.

"Если Россия сломала международное право, то мы вдохнули в него новое дыхание. И показали, что быстро – это не всегда плохо, а скорее эффективно", – отметил Лисный.

Обратите внимание! Источники WSJ говорят, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО вроде бы не стоит. Однако западные партнеры предлагают Киеву модель безопасности по образцу Израиля, чтобы облегчить поставки оружия и технологий. Гарантами безопасности могут стать США, Великобритания, Франция и Германия.

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