Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лисный. По его словам, отсрочивая вступление Украины в НАТО, мир подыграет Владимиру Путину.
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"Это самовнушение. Если мы привязываем вступление Украины к ядерному оружию, тогда это ошибочная логика, которая очень нравится Путину", – подчеркнул политолог.
Почему мир тормозит вступление Украины в НАТО: смотрите видео
Вступит Украина в НАТО или нет – России безразлично, ведь она хочет уничтожить нашу страну как таковую. А мы хотим выжить и присоединиться к большой европейской семье, где уже находимся де-факто.
НАТО нуждается в Украине
В настоящее время украинские военные защищают от российских захватчиков не только собственное государство, но и многие другие страны. Поскольку у бывшей империи кровожадные аппетиты, она не остановилась бы только на Украине.
"Если Россия сломала международное право, то мы вдохнули в него новое дыхание. И показали, что быстро – это не всегда плохо, а скорее эффективно", – отметил Лисный.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- 11 – 12 июля 2023 года в Вильнюсе состоится саммит НАТО, от которого Украина ожидает конкретных решений по членству в организации. Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена пригласить наше государство в Североатлантический альянс.
- Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина может вступить в НАТО по упрощенной процедуре по примеру Финляндии, которая уже в Альянсе, и Швеции, которая скоро может присоединиться к союзу.
- Ранее Парламентская Ассамблея НАТО призвала правительства своих стран открыто поддержать вступление Украины в Альянс на саммите в Вильнюсе. Тогда же ПА НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом.