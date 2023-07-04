Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. За його словами, відтерміновуючи вступ України в НАТО, світ підіграє Владіміру Путіну.

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"Це самонавіювання. Якщо ми прив'язуємо вступ України до ядерної зброї, тоді це хибна логіка, яка дуже подобається Путіну", – наголосив політолог.

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Вступить Україна в НАТО чи ні – Росії байдуже, адже вона хоче знищити нашу країну як таку. А ми хочемо вижити й доєднатися до великої європейської родини, у якій уже є де-факто.

НАТО потребує України

Натепер українські військові захищають від російських загарбників не лише власну державу, а й багато інших країн. Оскільки колишня імперія має кровожерливі апетити, вона не зупинилась би лише на Україні.

"Якщо Росія зламала міжнародне право, то ми вдихнули в нього нове дихання. І показали, що швидко – це не завжди погано, а радше ефективно", – зазначив Лісний.

Зверніть увагу! Джерела WSJ кажуть, що наразі питання щодо членства України в НАТО начебто не стоїть. Однак західні партнери пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю, щоб полегшити постачання зброї та технологій. Гарантами безпеки можуть стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

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