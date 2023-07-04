Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. За його словами, відтерміновуючи вступ України в НАТО, світ підіграє Владіміру Путіну.
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"Це самонавіювання. Якщо ми прив'язуємо вступ України до ядерної зброї, тоді це хибна логіка, яка дуже подобається Путіну", – наголосив політолог.
Чому світ гальмує вступ України в НАТО: дивіться відео
Вступить Україна в НАТО чи ні – Росії байдуже, адже вона хоче знищити нашу країну як таку. А ми хочемо вижити й доєднатися до великої європейської родини, у якій уже є де-факто.
НАТО потребує України
Натепер українські військові захищають від російських загарбників не лише власну державу, а й багато інших країн. Оскільки колишня імперія має кровожерливі апетити, вона не зупинилась би лише на Україні.
"Якщо Росія зламала міжнародне право, то ми вдихнули в нього нове дихання. І показали, що швидко – це не завжди погано, а радше ефективно", – зазначив Лісний.
Вступ України в НАТО: останні новини
- 11 – 12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, від якого Україна очікує конкретні рішення щодо членства в організації. Президент України Володимир Зеленський закликав американського колегу Джо Байдена запросити нашу державу до Північноатлантичного альянсу.
- Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна може вступити до НАТО за спрощеною процедурою за прикладом Фінляндії, яка вже в Альянсі, та Швеції, яка скоро може приєднатися до союзу.
- Раніше Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн відкрито підтримати вступ України до Альянсу на саміті у Вільнюсі. Тоді ж ПА НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом.