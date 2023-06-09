Венгрия до сих пор не ратифицировала вступление Швеции: какие препятствия по пути Украины в Альянс
Недавно представитель венгерских властей подверг критике НАТО и ЕС. Он заявил, что они якобы выступают "стороной войны" в Украине.
Внутри НАТО есть проблемы, влияющие на вступление Украины в Альянс. Об этом 24 Каналу рассказал Виктор Ягун – генерал-майор запаса СБУ.
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Почему Украина до сих пор не в НАТО
Виктор Ягун объяснил, что Украина все же пытается перепрыгнуть определенные ступени на пути к вступлению в НАТО, оправдываясь тем, что в военном плане мы готовы. Впрочем, не стоит забывать, что это политический блок.
Есть страны, которые принципиально не видят Украину в составе НАТО, потому что таким образом они окажутся "на обочине международной политики". Яркий пример – Венгрия.
Если Венгрия до сих пор не ратифицировала договор о вступлении Швеции в НАТО, то представляете, что нужно сделать Украине, чтобы договориться с ними, и мы могли стать членом НАТО?
– поинтересовался он.
В то же время, есть союзники, которые четко выражают поддержку Украине и понимают опасность, которую несет Россия. Речь идет о странах Балтии, Польше, Словакии, Чехии, Румынии.
Чем опасна Венгрия
Генерал-майор запаса СБУ подчеркнул, что не очень верит в то, что Украина согласится на вхождение тех или иных войск не под эгидой НАТО.
Вхождение польских войск на территорию Украины – это фактически подтверждение тех нарративов, продвигаемых российской пропагандой в начале активной фазы войны. Единственная страна, которая повелась – это Венгрия,
– добавил он.
Кроме того, есть факты, подтверждающие, что Венгрия стягивала свои войска к украинской границе с целью захода на территорию Украины и взятия Закарпатья под гуманитарную защиту в случае успехов России. Не следует забывать, что есть страны, которые могут ставить палки в колеса на пути Украины в НАТО.
Вступление Украины в НАТО: главное
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что страны-члены НАТО имеют обеспечить необходимым вооружением Украина до того момента, когда она присоединится к Североатлантическому союзу.
- Вопрос вхождения Украины в НАТО очень беспокоит Россию. Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков по этому поводу сделал громкое заявление. По его словам, Россия не допустит, чтобы Украина стала членом НАТО.
- Украина мгновенно отреагировала на такие крики в Кремле и дала понять, как будет на самом деле. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что НАТО – это неизбежное будущее для Украины. Также он посоветовал России лучше позаботиться о собственном послевоенном статусе.