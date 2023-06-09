Всередині НАТО є проблеми, які впливають на вступ України до Альянсу. Про це 24 Каналу розповів Віктор Ягун – генерал-майор запасу СБУ.
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Чому Україна досі не в НАТО
Віктор Ягун пояснив, що Україна все ж намагається перескочити певні сходинки на шляху до вступу в НАТО, виправдовуючись тим, що у військовому плані ми готові. Втім, не варто забувати, що це все ж політичний блок.
Є країни, які принципово не бачать Україну в складі НАТО, бо у такий спосіб вони опиняться "на узбіччі міжнародної політики". Яскравий приклад – Угорщина.
Якщо Угорщина досі не ратифікувала договір щодо вступу Швеції в НАТО, то уявляєте, що треба зробити Україні, щоб домовитися з ними і ми могли стати членом НАТО?
– поцікавився він.
Водночас є союзники, які чітко висловлюють підтримку Україні та розуміють небезпеку, яку несе Росія. Мовиться про країни Балтії, Польщу, Словаччину, Чехію, Румунію.
Чим небезпечна Угорщина
Генерал-майор запасу СБУ наголосив, що не дуже вірить в те, що Україна погодиться на входження тих чи інших військ не під егідою НАТО.
Входження польських військ на територію України – це фактично підтвердження тих наративів, які просувала російська пропаганда на початку активної фази війни. Єдина країна, яка повелася – це Угорщина,
– додав він.
Окрім цього, є факти, які підтверджують те, що Угорщина стягувала свої війська до українського кордону з метою заходу на територію України та взяття Закарпаття під гуманітарний захист у разі успіхів Росії. Тож не слід забувати, що є країни, які можуть ставити палки в колеса на шляху України в НАТО.
Вступ України в НАТО: головне
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени НАТО мають забезпечити необхідним озброєнням Україну до того моменту, коли вона доєднається до Альянсу.
- Питання входження України до НАТО дуже непокоїть Росію. Речник кремлівського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков з цього приводу зробив гучну заяву. За його словами, Росія не допустить, щоб Україна стала членом НАТО.
- Україна миттєво відреагувала на такі волання у Кремлі й дала зрозуміти, як буде насправді. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що НАТО – це неминуче майбутнє для України. Також він порадив Росії краще потурбуватися про власний повоєнний статус.