Готовы лучше, чем некоторые члены Альянса: почему Украина до сих пор не вступила в НАТО

Единственной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО. Поэтому западным партнерам надо наконец перестать бояться Россию и ее шантажов и предоставить официальное приглашение в оборонный Альянс.

Такое мнение 24 Каналу высказала народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко, добавив, что в этом году такого приглашения, вероятно, не будет. Впрочем об углублении сотрудничества и увеличение военной помощи можем говорить.

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Украина готова лучше, чем некоторые члены НАТО

"Когда мы общаемся с нашими европейскими парламентариями, представителями, например, стран Балтии, они в неофициальных разговорах рассказывают, что когда их принимали в Альянс, то они не были настолько готовы, насколько уже сейчас готова Украина", – рассказала Галина Васильченко.

Хотя официального приглашения, вероятно, не будет, но мы видим, что Украине предлагают более тесное сотрудничество, усиление ПВО, помощь в обеспечении самолетов. Несмотря на это, понятно, что мы стремимся четкого понимания и конкретных шагов, которые надо сделать, чтобы стать полноценным партнером НАТО.

Галина Васильченко отметила, что даже на этом этапе Украина может усилить НАТО. Мы не только обращаемся за помощью, но и имеем мощную, современную армию с многолетним боевым опытом.

Своим полноценным членством мы усилим позиции НАТО. Здесь говорится о взаимном сотрудничестве, партнерстве, а не только о помощи в одну сторону или защите одной страны,

– подчеркнула народный депутат.