Таку думку 24 Каналу висловила народна депутатка, членкиня Комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко, додавши, що цього року такого запрошення, ймовірно, не буде. Втім про поглиблення співпраці та збільшення військової допомоги можемо говорити.

Читайте також У Вашингтоні відбувається ювілейний саміт НАТО: які заяви вже зробили країни-члени Альянсу

Україна готова краще, ніж деякі члени НАТО

"Коли ми спілкуємося з нашими європейськими парламентарями, представниками, наприклад, країн Балтії, вони в неофіційних розмовах розповідають, що коли їх брали до Альянсу, то вони не були настільки готові, наскільки вже зараз готова Україна", – розповіла Галина Васильченко.

Хоч офіційного запрошення, ймовірно, не буде, але ми бачимо, що Україні пропонують тіснішу співпрацю, посилення ППО, допомогу в забезпеченні літаків. Попри це зрозуміло, що ми прагнемо чіткого розуміння та конкретних кроків, які треба зробити, щоб стати повноцінним партнером НАТО.

Галина Васильченко наголосила, що навіть на цьому етапі Україна може посилити НАТО. Ми не тільки звертаємось за допомогою, але й маємо потужну, сучасну армію з багаторічним бойовим досвідом.

Своїм повноцінним членством ми посилимо позиції НАТО. Тут мовиться про взаємну співпрацю, партнерство, а не лише про допомогу в один бік чи захист однієї країни,

– підкреслила народна депутатка.