Стараемся получить для Украины гарантии безопасности на саммит НАТО в Вильнюсе, – Дуда

Польша поддерживает Украину на пути членства в НАТО. Она продвигает вопросы гарантий безопасности для Украины от Альянса.

Варшава хочет, чтобы их предоставили перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе. Об этом во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции рассказал президент Польши Анджей Дуда, сообщает 24 Канал.

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Польша хочет получить гарантии безопасности для Украины

Дуда рассказал, что Варшава пытается получить дополнительные гарантии безопасности Украины.

Мы сегодня стараемся получить для Украины на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который будет в ближайшее время, дополнительные гарантии безопасности. Они будут укреплять милитарный потенциал Украины, чувство безопасности украинского общества, будут также очень сильной поддержкой украинских воинов в борьбе с российским захватчиком,

– отметил польский лидер.

По его словам, Польша поддерживает Украину на пути членства в НАТО.

"Надеемся, что такие гарантии нам удастся для Украины получить как вступление к будущему полному членству Украины в НАТО, в чем Польша все время Украину решительно поддерживает", – подытожил Дуда.

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Украина будет бескомпромиссна на пути вступления в НАТО

Зеленский отметил, что союзникам не нужно искать альтернативу вступлению Украины в НАТО, ведь на этом пути наше государство будет бескомпромиссным.

Украина – страна теплая, дружеская, но в этой войне – бескомпромиссная в том, что мы не отдадим нашу землю, свободу, наших детей и не отдадим свою независимость,

– заявил украинский лидер.

По его словам, Украина так же бескомпромиссна в дружбе. Наше государство считает Польшу реальным другом – не только союзником, а другом навеки.

Глава государства подчеркнул, что Дуда – тоже бескомпромиссен, когда поддержал Украину на пути в ЕС. Наша страна получила кандидатство благодаря многим партнерам, но, прежде всего, благодаря Польше.

"Так же я хотел бы сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной. И я благодарен, что на этом пути с нами Польша", – подытожил президент.