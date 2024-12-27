Не все союзники достигли взаимопонимания, –посол Нидерландов о членстве Украины в НАТО

Украина продолжает путь к членству в НАТО. Посол Нидерландов высказался по этому поводу и объяснил позицию Альянса.

Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут высказался относительно членства нашего государства в НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Дискуссии продолжаются

Он отметил, что в 2025 году Нидерланды будут принимать саммит НАТО, который станет очень важным мероприятием.

Нидерланды всегда четко высказывались за необратимый путь Украины в НАТО. Мы поддерживаем Украину в ее стремлении стать членом Альянса, и я полностью согласен с тем, что членство действительно является лучшей гарантией безопасности для Украины,

– подчеркнул посол.

В то же время он пояснил, что в НАТО дискуссии по этому вопросу продолжаются и не все союзники достигли взаимопонимания. Дорхаут считает, что обсуждения будут продолжаться в течение последних нескольких месяцев, однако это не единственный дискуссионный вопрос.

Посол отметил, что вокруг происходит много событий, много дискуссий, которые между собой тесно переплетаются.