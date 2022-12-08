У нас будет 3 варианта – Шейтельман о вступлении в НАТО после деоккупации Украины
Вступление Украины в Североатлантический альянс запрещенная тема в НАТО. Однако это играет нам на руку, поскольку такие обсуждения могут повлиять на оказание военной помощи.
Так, определенные страны, которые против вступления Украины в Альянс, могут начать также блокировать военную помощь нашему государству. Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.
Заметьте НАТО не будет оглядываться на позицию России, – политолог о перспективах вступления Украины в Альянс.
При каком сценарии возможно вступление Украины в НАТО
Поэтому сейчас нам не нужно давить на этот вопрос, а уже в день победы начнем переговоры относительно членства в НАТО. Кроме того, чтобы ускорить вступление в Альянс, нам нужно будет настаивать на своем праве присоединиться к организации.
После того как мы освободим все территории до международно признанных границ Украины, нам нужно будет любым способом обеспечить безопасность от России, которая в то время все еще будет ядерным государством. У нас будет всего 3 выхода,
– заметил политтехнолог.
По его словам, говорится о таких вариантах:
- Россия перестает быть ядерным государством;
- Украина становится ядерным государством;
- наша страна становится членом НАТО.
Поэтому после победы Украина может обсудить с Альянсом, какой из трех вариантов подходит больше всего. По мнению политтехнолога, тогда у стран-членов НАТО появятся доводы в пользу третьего решения.
Шейтельман назвал сценарий, при котором Украина может стать членом НАТО: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Относительно вступления Украины в Североатлантический альянс есть прогресс. Члены НАТО поддерживают будущее вступление Украины. За эту идею выступают все 30 членов Альянса, однако сроки не называют.
- Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны вступление Украины в НАТО только начнут обсуждать. Однако американский политолог Рамис Юнус считает, что после нашей победы риторика по этому вопросу может измениться.
- Недавно Бельгия поддержала движение Украины в НАТО и ЕС. Премьер-министр страны утвердил это документально. В то же время, политолог Николай Давидюк отметил, что необходимы публичные заявления всех, кто поддерживает наше членство в Альянсе. По его словам, таких государств в организации больше половины.