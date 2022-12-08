У нас будет 3 варианта – Шейтельман о вступлении в НАТО после деоккупации Украины

Вступление Украины в Североатлантический альянс запрещенная тема в НАТО. Однако это играет нам на руку, поскольку такие обсуждения могут повлиять на оказание военной помощи.

Так, определенные страны, которые против вступления Украины в Альянс, могут начать также блокировать военную помощь нашему государству. Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Заметьте НАТО не будет оглядываться на позицию России, – политолог о перспективах вступления Украины в Альянс.

При каком сценарии возможно вступление Украины в НАТО

Поэтому сейчас нам не нужно давить на этот вопрос, а уже в день победы начнем переговоры относительно членства в НАТО. Кроме того, чтобы ускорить вступление в Альянс, нам нужно будет настаивать на своем праве присоединиться к организации.

После того как мы освободим все территории до международно признанных границ Украины, нам нужно будет любым способом обеспечить безопасность от России, которая в то время все еще будет ядерным государством. У нас будет всего 3 выхода,

– заметил политтехнолог.

По его словам, говорится о таких вариантах:

Россия перестает быть ядерным государством;

Украина становится ядерным государством;

наша страна становится членом НАТО.

Поэтому после победы Украина может обсудить с Альянсом, какой из трех вариантов подходит больше всего. По мнению политтехнолога, тогда у стран-членов НАТО появятся доводы в пользу третьего решения.

Шейтельман назвал сценарий, при котором Украина может стать членом НАТО: смотрите видео

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