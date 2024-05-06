Украина в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль
Источник:CBC
Украина продолжает свой путь к членству в Североатлантическом Альянсе. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина приблизилась к приглашению в НАТО.
Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке страны на членство на следующем саммите в Вашингтоне в июле. Официальное заявление на членство наше государство подало в сентябре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения России.
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Мы провели реформы
Премьер-министр отметил, что Украина провела необходимые реформы и сейчас находится в шаге от получения приглашения.
Наша армия работает по стандартам НАТО,
– подчеркнул Шмыгаль.
Он также ответил на вопрос, примет ли Украина дополнительные войска из стран НАТО, ведь об этом недавно говорил президент Франции Эмануэль Макрон, Шмыгаль сказал, что подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян, но пока Украина нуждается в военной технике.
По его словам, если придет время, то мы будем благодарны.
Доверие Украины к союзникам в НАТО подорвано
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что задержки в поставке военной помощи со стороны членов Альянса повлияли на доверие со стороны Украины. Он также дал ответ на вопрос, что может исправить эту ситуацию. По мнению Столтенберга, из-за задержек с предоставлением оружия доверие Украины к союзникам по НАТО подорвано. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters после визита в Киев.
- Генсек НАТО отметил, что ситуацию еще можно исправить и нужно пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву. Он напомнил о своей идее создания многолетнего плана, где будет четко определен вклад каждого члена Альянса в помощь Украине.
- Реагируя на беспокойство отдельных членов НАТО, Столтенберг отметил, что эти деньги будут "крошечными частицами" от того, что Соединенные Штаты и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.