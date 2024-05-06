Украина в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

Украина продолжает свой путь к членству в Североатлантическом Альянсе. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина приблизилась к приглашению в НАТО.

Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке страны на членство на следующем саммите в Вашингтоне в июле. Официальное заявление на членство наше государство подало в сентябре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения России.

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Мы провели реформы

Премьер-министр отметил, что Украина провела необходимые реформы и сейчас находится в шаге от получения приглашения.

Наша армия работает по стандартам НАТО,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он также ответил на вопрос, примет ли Украина дополнительные войска из стран НАТО, ведь об этом недавно говорил президент Франции Эмануэль Макрон, Шмыгаль сказал, что подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян, но пока Украина нуждается в военной технике.

По его словам, если придет время, то мы будем благодарны.

Доверие Украины к союзникам в НАТО подорвано