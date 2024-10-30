На чьей стороне будут партнеры, Зеленский объяснил сложность переговоров с Россией

Владимир Зеленский сообщил, что Украине стоит вступать в переговоры с Россией только тогда, когда государство получит приглашение в НАТО. Сейчас президент Украины считает переговоры опасными.

Перед тем, как состоятся переговоры с Россией, Украина должна получить приглашение в НАТО. Об этом во время интервью представителям ведущих СМИ Северной Европы сообщил Владимир Зеленский.

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При каких условиях Украина согласится на переговоры

Зеленский говорит, что прежде всего Украину нужно укрепить геополитически и дать ей приглашение в НАТО. Однако некоторые партнеры боятся даже говорить об этом.

Президент Украины заявил, что не видит полной поддержки Украины и не знает на чьей стороне будут партнеры во время переговоров. Именно поэтому считает их опасными.

Первый пункт – укрепить Украину – означает усилить ее перед любыми переговорами. Второй пункт – быть честными в переговорах,

– говорит Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что просит о приглашении в НАТО, а не о членстве. Также вспомнил о пакете сдерживания с дальнобойным оружием и сказал, что не планирует использовать его против России.

Зеленский отметил, что Украине нужен план с привлечением Глобального Юга. Украинский лидер уже передал сигналы Китаю и Бразилии и добавил, что открыт к обсуждению.

Большинство стран-членов Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако Германия и США против такого решения. Они боятся эскалации конфликта и втягивания в войну, а также считают нецелесообразным вступление Украины в НАТО до окончания войны.