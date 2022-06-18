ВСУ – в 15 – 18 километрах от Херсона: Арестович заявил о контрнаступлении

Украинские защитники успешно уничтожают врагов в Херсонской области. Судя по глубине продвижения ВСУ, вскоре их контрнаступательные действия превратятся в полноценное контрнаступление.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, наши войска находятся в 15 – 18 километрах до Херсона.

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ВСУ – в 15 – 18 километрах от Херсона

Арестович рассказал, что украинские защитники активно двигаются на Херсонском и Изюмском направлениях. В сети уже даже начали появляться фотографии, снятые в 15 – 18 километрах от Херсона, на которых он уже виден.

За нами числятся Посад-Покровское и Мирное. На самом же деле из сообщений Генштаба видно, что наносились сегодня удары по Благодатному, Солдатскому, Посад-Покровскому. А если противник бьет, это значит, что там есть куда бить – там уж наши,

– заметил советник главы ОП.

Он отметил, что это фото сделали из Киселевки, которая расположена ближе к Херсону.

"Я думаю, что эти контрнаступательные действия с минуты на минуту угрожают перерасти в контрнаступление. Это не инсайдерская информация, я просто смотрю на то, как развиваются события. Ну это можно будет приравнять к контрнаступлению, судя по размаху и глубине продвижения наших войск", – добавил Арестович.

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В ВСУ вернулось военное счастье

По словам советника главы ОП, под контроль ВСУ вернули Солдатское, Правдино и Александровку.

"Это очень близко к Херсону. Я скажу очень важную вещь, я раньше этого не говорил, чтобы не сглазить, – к нам вернулось военное счастье. Оно очень изменчиво. На самом деле оно было у нас с самого начала, с первого дня войны", – отметил Арестович.

Он добавил, что парадоксальная ситуация заключалась в том, что противник очень сильно давил и вопрос уже заключался в выживании, но украинским защитникам везло.

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