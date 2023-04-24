За день ВСУ сбили 9 вражеских беспилотников, – Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ похвастались удачной охотой 24 апреля. За день удалось "приземлить" 9 вражеских беспилотников. Украинцы поражены результатом и благодарят героев.

Украинские герои наносят врагу колоссальные потери. В частности, по состоянию на 24 апреля ликвидировали 187 080 российских оккупантов.

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24 апреля 2023 года подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены 9 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Держим небо! Вместе – к победе,

– говорится в сообщении.

Какие дроны уничтожили ВСУ

6 Shahed-136/131;

два "Ланцета";

БПЛА оперативно-тактического уровня.

К слову, вчера – 23 апреля – в ВСУ также была удачная "охота". Удалось приземлить 5 российских дронов-камикадзе. Это произошло в Николаевской и Херсонской областях.

В целом по состоянию на 24 апреля ВСУ ликвидировали:

средств ПВО – 289 (+0),

самолетов – 308 (+0),

вертолетов – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 413 (+11),

крылатых ракет – 911 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5 753 (+23),

специальной техники – 339 (+0).

Российским оккупантам наносят колоссальные потери. Восстановить свои ресурсы страна-террорист не сможет.