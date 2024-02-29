Прекрасно отработанная операция, – ГУР об ударе по скоплению российских сил в Еленовке

В Генштабе ВСУ 29 февраля рассказали об ударе по скоплению российских войск в Еленовке. Эту операцию удачно осуществили наши защитники.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что удар по россиянам в Еленовке была плановой работой украинских сил безопасности и обороны. И анонсировал подобные атаки в будущем.

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Юсов рассказал об атаке россиян в Еленовке

Представитель ГУР отметил, что это не первый подобный удар и проанонсировал, что подобные операции будут продолжать в будущем.

На вопрос, откуда разведка получает данные о скоплении российских сил на временно оккупированной территории или о запланированных построениях сил России, Юсов говорит что это комбинированная информация.

Это всегда комбинированная история. Информацию получают из нескольких источников, чтобы убедиться, что она действительно соответствует действительности,

– отметил он.

В конце концов представитель ГУР МО назвал операцию Сил обороны "прекрасно отработанной".

ВСУ ударили по скоплению россиян в Еленовке