Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он считает, что при таких погодных условиях почва промерзла на глубину 20-30 сантиметров и сможет выдержать колесную и гусеничную технику.
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Лучшее время для наступления
Свитан отметил, что сейчас даже лучшее время для наступления, чем было летом, – по двум причинам.
- Промерзшая почва – как асфальтированная трасса для колесного и гусеничного транспорта.
Она может двигаться даже по полям, ведь почва ее выдержит. Поэтому любое направление может быть приоритетным,
– подчеркнул эксперт.
- В той местности предыдущие годы были засушливы, вода исчезла даже из колодцев и с началом зимы почва высохла очень быстро.
"Поэтому сейчас мы уже видим начало движения украинских войск на этом фронте практически в трех местах", – сообщил он.
Три направления наступления украинских войск
- из Купянска вдоль трассы до железнодорожной дороги на Сватово;
- из Макеевки (Луганская область) на Восток в сторону Краснореченского – левый берег реки Красная;
- из Краснопоповки в сторону Кременной вдоль трассы Сватово – Кременная.
"Очень перспективное направление, по которому уже несколько километров прошли ВСУ", – подчеркнул Свитан.
Вскоре – прорыв укрепрайона Сватово – Кременная
По его мнению, все три направления будут активизированы, и вскоре и даже скорее, чем произошел прорыв Запорожского фронта, мы увидим прорыв укрепрайона Сватово – Кременная.
А дальше – форсирование реки Красная и выход на оперативное пространство по очень сухой, ровной поверхности, по которой ВСУ смогут развить наступление в сторону направления Счастья – Старобельск,
– отметил эксперт.
По каким направлениям ВСУ будет развивать наступление: смотрите видео
Ситуация в Луганской области: что происходит
- В Луганской области партизаны устроили диверсию, чтобы замедлить снабжение оккупантов по железной дороге. Из-за сгоревшего оборудования доставка вооружения может замедлиться на 20 суток.
- Украинские военные в Луганской области проводят наступательные действия в направлении Сватово – Кременная. Наступлению ВСУ способствует холодная погода. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай не сообщил детали наступления, чтобы не помешать происходящему. В то же время он подчеркнул, что ВСУ тяжело даются каждые 50-100 метров освобожденной Луганщины, но "есть успехи".
- Появляется все больше заявлений, что Вооруженные Силы Украины активизировались на линии Сватово – Кременная. Военный эксперт Андрей Харук отметил, что в районе Сватового есть определенные обнадеживающие сигналы о возможном освоождении двух населенных пунктов.
- По мнению военного эксперта Петра Черника, трасса недалеко от Кременной – Сватового – это одна из важнейших логистических цепочек, позволяющая России поддерживать обеспечение своей группировки. Это и есть причина ожесточенных боев на этом направлении.