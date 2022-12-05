Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він вважає, що за таких погодних умов ґрунт промерз на глибину 20 –30 сантиметрів і він зможе витримати колісну та гусеничну техніку.
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Найкращий час для наступу
Світан зазначив, що зараз навіть кращий час для наступу, ніж був влітку, – з двох причин.
- Промерзлий ґрунт – як асфальтована траса для колісного та гусеничного транспорту.
Вона може рухатись навіть по полях, адже ґрунт її витримає. Тому будь-який напрямок може бути пріоритетним,
– наголосив експерт.
- У тій місцевості попередні роки були посушливі, вода зникла навіть з колодязів і з початком зими ґрунт висохнув дуже швидко.
"Тому зараз ми вже бачимо початок руху українських військ на цьому фронті практично у трьох місцях", – повідомив він.
Три напрямки наступу українських військ
- з Куп'янська вздовж траси до залізничної дороги на Сватове;
- з Макіївки (Луганська область) на Схід в бік Красноріченського – лівий берег ріки Красна;
- з Червонопопівки у бік Кремінної вздовж траси Сватове – Кремінна.
"Дуже перспективний напрямок, по якому вже декілька кілометрів пройшли ЗСУ", – наголосив Світан.
Невдовзі – прорив укріпрайону Сватове – Кремінна
На його думку, усі три напрямки будуть активізовані, й незабаром та навіть скоріше, ніж відбувся прорив Запорізького фронту, ми побачимо прорив укріпрайону Сватове – Кремінна.
А далі – форсування ріки Красна та вихід на оперативний простір по дуже сухій, рівній поверхні, по якій ЗСУ зможуть розвити наступ у бік напрямку Щастя – Старобільськ,
– зазначив експерт.
По яких напрямках ЗСУ буде розвивати наступ: дивіться відео
Ситуація на Луганщини: що відбувається
- У Луганській області партизани влаштували диверсію, щоб уповільнити постачання окупантів залізницею. Через згоріле обладнання доставлення озброєння може сповільнитися на 20 діб.
- Українські військові в Луганській області проводять наступальні дії на напрямку Сватове – Кремінна. Наступу ЗСУ сприяє холодна погода. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай не повідомив деталі наступу, щоб не завадити тому, що відбувається. Водночас він наголосив, що ЗСУ важко даються кожні 50 – 100 метрів звільненої Луганщини, але "є успіхи".
- З'являється все більше заяв, що Збройні Сили України активізувалися на лінії Сватове – Кремінна. Військовий експерт Андрій Харук зазначив, що в районі Сватового є певні обнадійливі сигнали про можливе звільнення двох населених пунктів.
- На думку військового експерта Петра Черника, траса неподалік Кремінної – Сватового – це один із найважливіших логістичних ланцюжків, що дозволяє Росії підтримувати забезпечення свого угруповання. Це і є причиною запеклих боїв на цьому напрямку.