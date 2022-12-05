Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він вважає, що за таких погодних умов ґрунт промерз на глибину 20 –30 сантиметрів і він зможе витримати колісну та гусеничну техніку.

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Найкращий час для наступу

Світан зазначив, що зараз навіть кращий час для наступу, ніж був влітку, – з двох причин.

Промерзлий ґрунт – як асфальтована траса для колісного та гусеничного транспорту.

Вона може рухатись навіть по полях, адже ґрунт її витримає. Тому будь-який напрямок може бути пріоритетним,

– наголосив експерт.

У тій місцевості попередні роки були посушливі, вода зникла навіть з колодязів і з початком зими ґрунт висохнув дуже швидко.

"Тому зараз ми вже бачимо початок руху українських військ на цьому фронті практично у трьох місцях", – повідомив він.

Три напрямки наступу українських військ

з Куп'янська вздовж траси до залізничної дороги на Сватове;

з Макіївки (Луганська область) на Схід в бік Красноріченського – лівий берег ріки Красна;

з Червонопопівки у бік Кремінної вздовж траси Сватове – Кремінна.

"Дуже перспективний напрямок, по якому вже декілька кілометрів пройшли ЗСУ", – наголосив Світан.

Невдовзі – прорив укріпрайону Сватове – Кремінна

На його думку, усі три напрямки будуть активізовані, й незабаром та навіть скоріше, ніж відбувся прорив Запорізького фронту, ми побачимо прорив укріпрайону Сватове – Кремінна.

А далі – форсування ріки Красна та вихід на оперативний простір по дуже сухій, рівній поверхні, по якій ЗСУ зможуть розвити наступ у бік напрямку Щастя – Старобільськ,

– зазначив експерт.

По яких напрямках ЗСУ буде розвивати наступ: дивіться відео

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