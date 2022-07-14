ВСУ атаковали 2 пункта управления и посадочную площадку в Новой Каховке: потери оккупантов
Источник:ОК "Юг"
Украинские военные продолжают уничтожать врага. В частности, 13 июля нанесли удары по двум пунктам управления российских войск и посадочной площадке в Новой Каховке.
Потери россиян еще уточняют. Кроме того, наши ракетно-артиллерийские подразделения успешно выполняют и другие огневые задачи.
Важно россияне попытались бомбить Змеиный, но попали в море: происходившее на Юге 13 июля
За сутки на Юге ликвидировали 13 россиян и 6 единиц бронированной и автомобильной техники.
Заземлили вражеские беспилотники
Враг пытался провести разведку наших позиций в Херсонской области. Однако украинское зенитно-ракетное подразделение метко заземлило беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине.
"С поличным" поймали и дрон-камикадзе в Великоалександровской общине. Его уничтожили до того, как он успел нанести вред.
россияне пытались бомбить Змеиный
оккупанты попытались парой истребителей Су-27 бомбить остров Змеиный. Однако бомбы попали в море.
В целом противник вел боевые действия на занятом рубеже. Однако ВСУ сковали его попытки продвижения, поэтому враг применял авиационные удары. В частности, захватчики 3 раза ударили по нашим позициям в Херсонской области. К счастью, обошлось без потерь.
Обратите внимание! В Черном море находятся 3 вражеских ракетных корабля и 2 подлодки. На них могут быть 32 "Калибра".
Поэтому важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
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