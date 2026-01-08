Силы обороны уничтожили эшелон врага в Крыму и попали по подразделению оккупантов в Запорожье
- Украинские военные уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.
- В районе населенного пункта Горное в Донецкой области поражен склад с боеприпасами и материально-техническими средствами российских оккупантов.
Украинские военные 8 января поразили логистические объекты оккупантов на временно оккупированных территориях. Так, был уничтожен эшелон врага в Крыму, а также попадание по подразделению россиян в Запорожье
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и Силы специальных операций ВСУ.
Что удалось атаковать украинским военным на ВОТ?
В Генштабе сообщили, что Силы обороны нанесли удар по эшелону с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму, чтобы усложнить обеспечение подразделений группировки оккупантов "Днепр". Сейчас масштабы нанесенного врагу ущерба уточняются.
Кроме того, с целью снижения боевых возможностей противника на Ореховском направлении, поражено расположение ремонтного подразделения оккупантов в районе населенного пункта Горное (ВОТ Донецкой области),
– отметили военные.
В Силах специальных операций добавили, что в ночь на 8 января их подразделения осуществили поражение вражеских целей на временно оккупированной территории в Донецкой области и АР Крым с использованием ударных БПЛА FP-2.
"Кроме того, в Донецкой области, в населенном пункте Горное ССО осуществили поражение склада с боеприпасами и материально-техническими средствами одного из подразделений 51 ЗВА (общевойсковой армии России, – 24 Канал)", – подчеркнули в ССО.
Также военные показали, как наносили вражеским войскам на ВОТ ущерб.
Как украинские военные уничтожили цели врага в Крыму и Донецкой области / Видео ССО
Какие еще потери нанесли ВСУ врагу в последнее время?
Силы обороны 7 января поразили нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области, в результате чего там возник масштабный пожар. Также был поражен склад МТЗ 20-й мотострелковой дивизии России.
Силы беспилотных систем 5 января уничтожили российскую радиолокационную систему 9С32 для ЗРК С-300В в Донецкой области. Операцию осуществили "птицы" СБС из 412 бригады "Немезис" с помощью Middle Strike.
Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 января сообщал, что российская армия потеряла еще 1 400 своих солдат за прошедшие сутки. Таким образом общее количество потерь оккупантов в войсках составило около 1 215 900 человек.