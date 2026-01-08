Силы обороны уничтожили эшелон врага в Крыму и попали по подразделению оккупантов в Запорожье

Украинские военные 8 января поразили логистические объекты оккупантов на временно оккупированных территориях. Так, был уничтожен эшелон врага в Крыму, а также попадание по подразделению россиян в Запорожье

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и Силы специальных операций ВСУ.

Интересно Россия до сих пор не может восстановить военный потенциал после спецоперации "Паутина", – источники

Что удалось атаковать украинским военным на ВОТ?

В Генштабе сообщили, что Силы обороны нанесли удар по эшелону с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму, чтобы усложнить обеспечение подразделений группировки оккупантов "Днепр". Сейчас масштабы нанесенного врагу ущерба уточняются.

Кроме того, с целью снижения боевых возможностей противника на Ореховском направлении, поражено расположение ремонтного подразделения оккупантов в районе населенного пункта Горное (ВОТ Донецкой области),

– отметили военные.

В Силах специальных операций добавили, что в ночь на 8 января их подразделения осуществили поражение вражеских целей на временно оккупированной территории в Донецкой области и АР Крым с использованием ударных БПЛА FP-2.

"Кроме того, в Донецкой области, в населенном пункте Горное ССО осуществили поражение склада с боеприпасами и материально-техническими средствами одного из подразделений 51 ЗВА (общевойсковой армии России, – 24 Канал)", – подчеркнули в ССО.

Также военные показали, как наносили вражеским войскам на ВОТ ущерб.

Как украинские военные уничтожили цели врага в Крыму и Донецкой области / Видео ССО

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелых направлениях – Покровском и Сумском. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 гривен и более, разыграем новый iPhone 16 256GB.

Какие еще потери нанесли ВСУ врагу в последнее время?