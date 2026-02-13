Силы обороны поразили вражескую РЛС, склад МТЗ и операторов БпЛА на оккупированных территориях
- Украинские военные нанесли удары по российским объектам на оккупированных территориях, в частности, поразив РЛС "Небо-У".
- Поражения произошли в районах Запорожской и Донецкой областей, а также возле Евпатории в Крыму, потери уточняются.
Украинские военные нанесли ряд ударов по российским объектам на временно оккупированных территориях в ночь на 13 февраля. В результате этого поражены РЛС "Небо-У", районы сосредоточения операторов БпЛА и другой живой силы и склад МТЗ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Сейчас уточняют потери врага и масштабы нанесенного ущерба в результате ударов.
Какие последствия поражения вражеских объектов?
По данным Генштаба ВСУ, ночью в районах Сладководного и Любимовки Запорожской области удалось поразить сосредоточение живой силы противника. В районах Токмака и Михайловки атаковали пункты дислокации операторов БпЛА.
Также в районе населенного пункта Селидово Донецкой области нанесли удар по складу материально-технических средств врага. Кроме вышеупомянутого, возле Евпатории в Крыму атаковали радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У".
В то же время, согласно обнародованной информации, в районе Камышевахи Донецкой области удалось ударить по району сосредоточения военной техники противника. Сейчас выясняются масштабы потерь врага в результате ударов.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора,
– говорится в сообщении.
Какие потери несет враг?
Недавно нанесли серию ударов по военным и промышленным объектам на территории России и на временно оккупированных территориях. Под поражение попали арсеналы боеприпасов, оборонное предприятие, а также НПЗ.
Также на Лиманском направлении пилоты батальона беспилотных систем 63 бригады уничтожили реактивную систему залпового огня. Им удалось уничтожить 3 пушки, 2 минометы, 2 "буханки" с личным составом, УАЗ и грузовик.
К слову, по состоянию на 13 февраля с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял из личного состава около 1250950 человек. Генштаб сообщал, что только за прошедшие сутки удалось ликвидировать 800 оккупантов.