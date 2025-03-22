Дроны ВСУ разгромили технику и российских военных на Белгородщине

Украинские дроны продолжают уничтожать технику и личный состав российских оккупантов. Очередные успешные атаки зафиксированы в Красноярузском районе Белгородской области России.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на либеральное и оппозиционное издание "Пепел".

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Дроны ВСУ атаковали технику и оккупантов на Белгородщине

На первом видео, которое обнародовали в Telegram-канале 17 Полтавской бригады Национальной гвардии Украины, можно увидеть, как дрон ударил по заброшенному российскому танку, БМП, внедорожнику "Нива" и бронеавтомобилю "Тигр".

Дроны ударили по российской технике и военным на Белгородщине: смотрите видео

Согласно геолокации, происшествие случилось на выезде из поселка Прелесье Красноярузского района.

Уже на втором видео, которое опубликовала украинская FPV-группа TacTeam, можно увидеть продолжение работы украинских дронов в том же месте. На кадрах видно уже подбитый ранее танк, а дроны ВСУ атаковали еще один бронеавтомобиль "Тигр" и "Ладу" с российскими военными.

К слову, за прошедшие сутки на фронте было ликвидировано еще 1 210 оккупантов и 552 единицы техники и вооружения. Общие потери врага составляют более 902 тысяч бойцов.