ВСУ поразили российский склад и три пушки: взрывное видео

Россия продолжает терять свою технику и вооружение. ВСУ показали успешное поражение вражеского состава и орудий в одном из направлений фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

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ВСУ нанесли удар по оккупантам в Запорожье

Военные показали, как уничтожили российскую технику на Запорожском направлении.

В ходе огневого поражения воинами 44 бригады было поражено и уничтожено полевой склад боеприпасов и три пушки 2А65 "Мста-Б".

44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола неутомимо отстаивает каждый метр украинской земли. Последовательная утилизация вражеских пушек и боеприпасов ощутимо ослабляет боевые возможности оккупанта. Работаем точно, слаженно и эффективно. Вместе – к победе!

– написали военные.

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Напомним, что за минувшие сутки россияне потеряли еще 1200 военных и более 200 единиц техники и вооружения.