Силы обороны поразили вражеские пункты управления и склад боеприпасов на оккупированных территориях
- Украинские военные нанесли удары по двум пунктам управления и складу боеприпасов на оккупированных территориях.
- Атаковали объекты в районе Кураховки, в Донецкой области, и возле Успеновки и Гуляйполя в Запорожской области.
Украинские военные ночью в понедельник, 2 февраля, нанесли ряд успешных ударов по вражеским объектам на территории временно оккупированных регионов Украины, в частности, в части Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Сейчас уточняют потери противника.
Какие объекты врага поразили?
Силы обороны нанесли удары по двум пунктам управления россиян полкового и дивизионного уровня в районе Кураховки, в Донецкой области. Также произошло попадание в склад боеприпасов, который обеспечивал подразделения оккупантов.
В то же время украинские военные в очередной раз атаковали пункты управления БПЛА, из-за чего страдают способности россиян. Подобные цели поразили в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области, масштабы повреждений выясняют.
Силы обороны системно подрывают наступательный потенциал российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины,
– говорится в сообщении.
К слову, по состоянию на 3 февраля общие потери личного состава врага составляют 1 241 530 человек.
Какие потери нанесли россиянам ранее?
Недавно бойцы "Азова" уничтожили два разведывательных Merlin-VR россиян. Стоимость двух Merlin-VR оценивают примерно в 600 тысяч долларов, это один из самых дорогих и технологичных БПЛА в арсенале российской армии.
Также во время штурма под Покровском россияне захватили четырех бойцов ВСУ. Украинские военные вырвались из российского плена благодаря работе аэроразведки и FPV-дронов, вражескую группу удалось ликвидировать.
К слову, прошлой ночью украинские бойцы также атаковали военные объекты российских захватчиков на оккупированных территориях, в частности, ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БПЛА в Донецкой области.