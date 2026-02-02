Силы обороны поразили вражеские пункты управления и склад боеприпасов на оккупированных территориях

Украинские военные ночью в понедельник, 2 февраля, нанесли ряд успешных ударов по вражеским объектам на территории временно оккупированных регионов Украины, в частности, в части Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Сейчас уточняют потери противника.

Какие объекты врага поразили?

Силы обороны нанесли удары по двум пунктам управления россиян полкового и дивизионного уровня в районе Кураховки, в Донецкой области. Также произошло попадание в склад боеприпасов, который обеспечивал подразделения оккупантов.

В то же время украинские военные в очередной раз атаковали пункты управления БПЛА, из-за чего страдают способности россиян. Подобные цели поразили в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области, масштабы повреждений выясняют.

Силы обороны системно подрывают наступательный потенциал российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины,

– говорится в сообщении.

К слову, по состоянию на 3 февраля общие потери личного состава врага составляют 1 241 530 человек.

Какие потери нанесли россиянам ранее?