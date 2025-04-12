Украина бомбит цели на приграничье России: какие 2 группы объектов под ударами
- Украинская военная авиация наносит точечные удары по командным, штабным пунктам и другим важным объектам в приграничных районах России.
- Цели атак на Брянщине, Курщине и Белгородщине неизменны. Такие удары нужны для защиты наших территорий
На участках вблизи государственной границы между Курщиной и Сумщиной, а также в Белгородской области России мы видим активизацию боевых действий. Украинская военная авиация наносит точечные удары по границе.
Известно об ударах высокоточными бомбами по Брянской, Курской и Белгородской областях. Как рассказал 24 Каналу авиационный эксперт Богдан Долинце, украинское войско имеет ряд важных целей для атак.
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Куда именно целится Украина
Мы видим общую активизацию ведения боевых действий на этих направлениях. Такие виды вооружений прежде всего используют для поражения командных пунктов, штабных пунктов, а также средств координации операций, которые проводит враг.
Вторая важная составляющая – это скопление техники и личного состава, то есть определенные места базирования, склады с боеприпасами,
– подчеркнул Богдан Долинце.
В целом для такого вида вооружения перечень целей остается постоянным и не зависит от направления фронта, на котором его используют.
Напомним, 7 апреля Владимир Зеленский подтвердил, что Украина проводит операцию в Белгородской области России. Президент подчеркнул, что это делается для защиты нашего приграничья и добавил, что война должна возвращаться туда, откуда пришла.