Відомо про удари високоточними бомбами по Брянщині, Курщині та Бєлгородщині. Як розповів 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце, українське військо має низку важливих цілей для атак.

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Куди саме цілиться Україна

Ми бачимо загальну активізацію ведення бойових дій на цих напрямках. Такі види озброєння найперше використовують для ураження командних пунктів, штабних пунктів, а також засобів координації операцій, які проводить ворог.

Друга важлива складова – це скупчення техніки та особового складу, тобто певні місця базування, склади з боєприпасами,

– підкреслив Богдан Долінце.

Загалом для такого виду озброєння перелік цілей залишається сталим і не залежить від напрямку фронту, на якому його використовують.

Нагадаємо, 7 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що Україна проводить операцію в Бєлгородській області Росії. Президент наголосив, що це робиться задля захисту нашого прикордоння і додав, що війна має повертатися туди, звідки прийшла.