Украинские военные, вероятно, проводят операцию в Белгородской области вроде той, которая была на Курщине. Россия уже перебросила туда 155 бригаду, что указывает на значительные трудности у врага.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан назвал 24 Каналу задачи Украины на этом участке. Тем временем российские "военкоры" уже паникуют из-за прорыва границы с Белгородской областью.

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Задачи ВСУ на Белгородщине

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 20-й российской армии в районе Демидовки Белгородской области. В результате атаки этот пункт был полностью уничтожен. В свою очередь в поселке Красная Яруга появились подразделения 155-й бригады, постоянное место дислокации которой расположено во Владивостоке.

По словам Романа Свитана, для россиян 155-я бригада является "площадкой" для уничтожения большого количества личного состава. Это стало очевидным после того, как морскую пехоту этой бригады перебросили под Угледар, где украинские войска уничтожили два ее склада. Сейчас, вероятно, сформирован уже пятый состав этой бригады.

155-я бригада также выполняла задачи на Курщине, а теперь она передислоцирована на Белгородщину. Ее появление на любом направлении свидетельствует о серьезных проблемах у противника и значительных успехах ВСУ.

Сейчас Генштаб официально не комментирует ситуацию на Белгородщине, поскольку эта информация является тактической тайной.

Однако наблюдается положительная динамика по нашему движению на Белгородщине. Основная задача такая же, как было на Курщине,

– отметил Роман Свитан.

Вероятно, украинские защитники создают зону безопасности на российской территории, пытаясь удержать лучшие рубежи для обороны.

Где расположены Демидовка и Красная Яруга: смотрите на карте