Россияне потеснили Силы обороны, продвинувшись на Белгородщине: обновление карты Deepstate
- Россияне продвинулись в Красноярузском районе Белгородской области.
- По данным DeepState, противник имеет успехи возле Демидовки.
Украинские силы сохраняют присутствие на российской территории, в частности в Белгородской области. Впрочем, там россиянам удалось продвинуться возле одного из населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Вечером в понедельник, 28 апреля, они обновили карту.
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Где продвинулись россияне
Согласно обновлению аналитиков, оккупанты имеют успехи в Краснояружском районе Белгородской области.
Враг продвинулся возле Демидовки,
– говорится в сообщении.
О возможном продвижении россиян на других направлениях не указывают.
Противник имеет успехи на Белгородщине: смотрите на карте
К слову, несколько дней назад Институт изучения сообщал, что российские войска, вероятно, захватили Поповку во время продолжения боев на северо-западе Белгородской области. О Курской области ничего не отмечали.
Напомним, еще 19 апреля украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные продвинулись и увеличили зону контроля на территории Белгородской области. Боевые действия в регионе продолжаются до сих пор.