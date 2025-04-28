Россияне потеснили Силы обороны, продвинувшись на Белгородщине: обновление карты Deepstate

Украинские силы сохраняют присутствие на российской территории, в частности в Белгородской области. Впрочем, там россиянам удалось продвинуться возле одного из населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Вечером в понедельник, 28 апреля, они обновили карту.

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Где продвинулись россияне

Согласно обновлению аналитиков, оккупанты имеют успехи в Краснояружском районе Белгородской области.

Враг продвинулся возле Демидовки,

– говорится в сообщении.

О возможном продвижении россиян на других направлениях не указывают.

Противник имеет успехи на Белгородщине: смотрите на карте

К слову, несколько дней назад Институт изучения сообщал, что российские войска, вероятно, захватили Поповку во время продолжения боев на северо-западе Белгородской области. О Курской области ничего не отмечали.

Напомним, еще 19 апреля украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные продвинулись и увеличили зону контроля на территории Белгородской области. Боевые действия в регионе продолжаются до сих пор.