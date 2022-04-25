ВСУ бьют по командным пунктам и скоплениям вражеских войск на Херсонщине, – Арестович

Россияне пытаются полностью оккупировать Херсонскую область, но им это не удается. Вооруженные Силы Украины наносят врагу значительные потери.

Так, оккупанты пытаются продвигаться по Херсонщине, на Правобережье. Об этом на брифинге 25 апреля рассказал Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Советник Офиса Президента добавил, что ВСУ ведут по врагу артиллерийские обстрелы, поражая их составы, пункты управления и живую силу.

В Херсонской области враг пытается продвигаться в направлении административных границ Херсонской области, на Правобережье. Наши войска наносят ему артиллерийское поражение – бьют по составам, пунктам управления и скоплениям вражеских войск,

– заявил Арестович.

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