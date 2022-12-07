Оккупанты признают, что в прибережных местах Херсонщины – "ад" от ВСУ, а в лесах есть партизаны

Российские оккупанты признают, что не полностью контролируют ситуацию на прилегающих к Днепру населенных пунктах на левом берегу Херсонщины. ВСУ там устраивают им "ад".

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, большинство коллаборантов переместились из близлежащих к Днепру населенных пунктов на территорию от Скадовска до Геническа.

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Большинство российских военных и фсбшников также пытаются пересидеть в тылу вне зоны действия украинской ствольной артиллерии и HIMARS.

В прилегающих к Днепру местах для них просто "ад". Они это признают. Также признают, что не контролируют западную часть Кинбурнской косы. Понимают, что в лесах есть партизаны. Поэтому действительно вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки, Голой Пристани, Олешек,

– отметил Молчанов.

Принудительная депортация практически прекратилась

Как отметил Молчанов, оккупанты продолжают добровольный вывоз всех желающих с прибрежных населенных пунктов левого берега. Принудительно депортируют только пациентов разных психиатрических учреждений и детей, родители которых по глупости отдали их на оздоровление.

Молчанов рассказал, что происходит на левом берегу Херсонщины: смотрите видео

Недобровольная "эвакуация" гражданских практически прекратилась. Оккупанты выгнали определенное количество людей и заселились в их дома. Уже часть таких домов получила удары от украинской артиллерии.

Иногда россияне действуют очень коварно. Они депортируют только часть жителей, а остальные продолжают там жить. В таком случае ВСУ не бьют по зданиям.

Эти жители не являются поклонниками "русского мира". Но у них не всегда есть возможность связаться под таким жестким контролем. Если сообщишь о заселении оккупантов, то ВСУ все равно бить туда не будут из соображений, чтобы не убить гражданских,

– рассказал Молчанов.

Что происходит на Херсонщине: коротко