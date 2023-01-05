"Ночной кошмар": россияне будут бояться танков AMX-10RC, которые будут у ВСУ

Разведывательные машины обладают высокой проходимостью благодаря колесной системе. Возможность открывать огонь на ходу поможет мгновенно атаковать врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, машина французского производства имеет все шансы стать сковородой для оккупантов на украинской земле.

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Боевые задания AMX-10RC

Олег Катков объяснил, что по классификации Вооруженных сил Франции, AMX-10RC – это боевая колесная разведывательная машина. Об этом свидетельствует RC – аббревиатура колесной пушки. Впрочем, нередко технику называют танком из-за наличия 105-мм пушки.

Как ее называть "колесный танк" или "разведывательная машина со 105-мм пушкой" – каждый решает сам,

– заметил он.

По его словам, следует понимать, что техника создавалась специально под армию Франции, в частности для экспедиционных сил для действий на заморских территориях.

Военный эксперт отметил, что у AMX-10RC нет недостатков или преимуществ, технике свойственна определенная специфика. Она заключается в том, что машина легкая.

Он подчеркнул, что в оригинальной версии танк имел алюминиевую броню, защищавшую от пуль и обломков. Уже в 1990-х он прошел модернизацию: теперь благодаря дополнительным бронированным экранам защищает от 23-мм калибра.

Вероятно, что противником AMX-10RC могла стать советская 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23-2.

Олег Катков о французском танке AMX-10RC: смотрите видео

Катков добавил, что еще одной выдающейся спецификой техники является использование неунифицированного НАТО 105-мм боеприпаса, что несколько короче. Сама же пушка не имеет стабилизатора.

Нельзя обойти и размеры машины, позволяющие ей оставаться на поле боя незаметной.

Стрельбу из нее можно осуществлять на ходу и из засад, сохраняя стабильность и точность попадания.

"Там использована специальная подвеска. Эта машина может приседать на колеса поочередно или сесть сразу на все 6, а затем подняться", – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что поворот таким танком осуществляется поочередной блокировкой движителя на одной стороне корпуса. Впрочем, именно из-за колес у украинских военных и могут возникать трудности в обслуживании.

"Опыт показывает, что массированный артиллерийский огонь с большим количеством обломков и колеса – не самое лучшее сочетание", – пояснил Катков.

По его словам, несмотря на это ,именно использование колес вместо гусениц значительно усиливает проходимость техники. Она может спокойно проехать 300–500 км, а затем продолжать бой.

Использование в Украине

Военный эксперт подчеркнул, что важно, чтобы после попадания AMX-10RC в Украину, техника не была разбросана по нескольким единицам по разным батальонам.

"Должно быть сформировано определенное подразделение, которое будет специализироваться на этой технике, иметь все необходимое для ее обслуживания, отвечать за логистику", – отметил он.

По его словам, очень хорошо держать колесный танк на резерве, потому что при необходимости сможет за считанные часы добраться до любого участка на фронте. Эту специфику подразумевает и французская, и украинская стороны.

Катков обратил внимание, что AMX-10RC – разведывательная машина, имеющая мощные тепловизоры. Поэтому может эффективно использоваться ВСУ.

Такая тактика как использование ее в виде "ночного кошмара" для врага – просто напрашивается,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что подобная боевая машина подойдет и для использования на закрытых позициях. Такие условия как прорыв Купянского направления считаются для нее идеальными.

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