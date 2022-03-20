ВСУ будут уничтожать всех военных Беларуси, которые пересекут границу с Украиной, – Данилов
20 марта 2022 , 22:51Читати новину українською
Секретарь СНБО заявил, что Вооруженные Силы Украины будут уничтожать всех белорусских военных, которые нападут на нас. Соответствующее заявление Алексей Данилов озвучил на фоне угрозы нападения из Беларуси.
Соответствующую информацию Алексей Данилов обнародовал вечером 20 марта – на 25-й день войны, которую Россия начала против Украины.
К теме Угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении – высокая
ВСУ будут уничтожать всех военных Беларуси, которые нападут на нас
Украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной,
– пообещал Данилов.
Более того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что:
- "если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен;
- белорусскому народу это точно не нужно (говорится о нападении на Украину – 24 канала);
- это нужно только Путину".
Развернутся и пойдут на Минск, – Вячорка о вероятности вступления войск Беларуси в войну – смотрите видео