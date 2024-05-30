Логистические маршруты врага частично перерезаны, – Волошин о боях на Харьковщине

На Харьковщине сохраняется сложная ситуация, однако Силы обороны дают мощный отпор оккупантам и наносят им немалые потери. Кроме того, логистические маршруты российских военных частично перерезаны.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он также рассказал о потерях российских военных на Харьковщине, передает 24 Канал.

К теме В Генштабе назвали самое горячее место на карте, где идут самые большие бои

Какая ситуация на Харьковщине

Волошин рассказал, что ситуация на Харьковщине сложная, но контролируемая. Украинские защитники дают отпор врагу и не допускают его продвижения вглубь. Кроме того, пока логистические пути российских захватчиков на Харьковщине частично перерезаны.

Сейчас оккупанты теряют на этом направлении много техники, и частично перерезаны логистические маршруты, которыми враг пытался проводить поставки оружия и боеприпасов своим штурмовым группам. Наши защитники делают все возможное для того, чтобы враг нес большие потери, и чтобы у него было меньше боекомплектов, оружия. Прикладывают усилия, чтобы вражеская армия, группы пехоты не были обеспечены в достаточном количестве боеприпасами,

– подчеркнул Волошин.

Представитель ОСГВ "Хортица" также рассказал о потерях российской армии на Харьковщине. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 150 оккупантов, а также уничтожили немало единиц российской техники:

танк,

9 артиллерийских систем,

20 автомобилей,

3 единицы спецтехники.

Более того, украинским защитникам удалось уничтожить 9 вражеских окопов и блиндажей вместе с личным составом оккупантов.

Враг не прекращает атак

Волошин добавил, что, несмотря на большие потери, российские военные пытаются поддерживать свои активные штурмовые действия на Харьковщине. Оккупанты пытаются маневрировать, перемещать резервы с полигонов и подразделений, которые есть на других участках фронта. В частности, на помощь врагу приходят 44-й и 11-й армейские корпуса.

Однако этого всего им не хватает для прорыва нашей обороны и ведения боевых действий. Есть достоверная информация, что также он будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота России, которые будут размещены именно на том отрезке, вблизи приграничья,

– добавили в ОСГВ "Хортица".

Бои на Харьковщине: последние новости