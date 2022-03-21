ВСУ в Черниговской области уничтожили транспорт оккупантов с провиантом и боеприпасами
Источник:Оперативное командование "Север"
Российские оккупанты уже 25 дней терпят сокрушительные потери в Украине. В частности, недавно в Черниговской области ВСУ лишили их провианта и боеприпасов.
Россия планировала захватить Украину за несколько дней, поэтому у захватчиков сейчас есть серьезные проблемы с логистикой. Российские солдаты практически без пищи, поэтому все чаще прибегают к мародерству.
Стоит почитать "Х** вам, а не Мариуполь": на требование сдать город оккупанты получили надлежащий ответ
Защитники уничтожили провизию и боеприпасы оккупантов
Украинские защитники продолжают давать достойный отпор врагам. Каждый день Россия теряет своих военных и технику.
Хороших новостей вам на ночь, украинцы! Не доедут до оккупанта боеприпасы и провианты. Два "КамАЗа" – минус. Силы сопротивления Черниговщины работают,
– рассказали защитники.
Всего за 25 дней войны погибли более 14,7 тысяч вражеских солдат. Оставшиеся – деморализованы. Большинство из них пытаются бежать в Россию или сдаться в плен.
Кроме того, ВСУ уничтожили очень много вражеской техники. Речь идет об убытках на миллиарды долларов.
Очередные успехи ВСУ на Черниговщине / Фото Оперативное командование "Север"
Сгорели 2 вражеских "КамАЗа" / Фото Оперативное командование "Север"
Они перевозили провизию и боеприпасы / Фото Оперативное командование "Север"
Будет интересно – Сколько еще будут продолжаться военные действия: прогноз Арестовича