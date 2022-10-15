ВСУ на Юге активно сбивали вражеские дроны, а также попали по ПВО оккупантов

Ситуация на Юге страны остается контролируемой ВСУ. Украинские военные дают отпор оккупантам, которые пытаются удержаться на захваченных территориях.

Захватчики обстреливают ВСУ авиацией, артиллерией и минометами. Однако украинская армия беспощадно ломает планы противника, нанося мощный ответный удар.

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ВСУ сбивают вражеские дроны и не дают врагу наносить удары авиацией.

В ОК "Юг" сообщают, что оккупанты активно наносят удары дронами-камикадзе по тыловым зонам. Они делают это для уничтожения объектов инфраструктуры.

ВСУ за ночь сбили 14 вражеских дронов:

над Херсонщиной – 2;

над югом Днепропетровщины – 5;

над Николаевской областью – 6;

еще 1 беспилотник "Орлан-10", который шпионил вдоль линии фронта.

Кроме того, захватчики пытаются узнать расположение украинских войск на Юге страны. Они часто производят воздушную разведку.

Украинской авиации удалось уничтожить ПВО оккупантов. Также ВСУ сбили вражеский вертолет, который пытался нанести удар по Херсонщине.

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Потери врага по состоянию на 15 октября:

личного состава – 64 700 ,

, танков – 2 524 ,

, боевых бронированных машин – 5 179 ,

, артиллерийских систем – 1 582 ,

, РСЗО – 365 ,

, средств ПВО – 186 ,

, самолетов – 268 и вертолетов – 242,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 210 ,

, крылатых ракет – 316 ,

, кораблей и катеров – 16 ,

, автомобильной техники и автоцистерн – 3 951 ,

, специальной техники – 142.

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