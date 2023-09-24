ВСУ достают к одному из логистических маршрутов россиян в районе Бахмута и перерезают другие

Силы обороны уже достают к одному из логических маршрутов агрессора на Бахмутском направлении. Наши защитники также работают над тем, чтобы перерезать другие.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ. Илья Евлаш уточнил, что речь идет о трассе Бахмут – Горловка, передает 24 Канал.

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Трасса Бахмут – Горловка под огневым контролем ВСУ

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Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут – Горловка, расположенная в 3 километрах от линии столкновения. Это рабочая дистанция для наших минометных подразделений,

– отметил Илья Евлаш.

Добавил, что беспилотники также могут наносить эффективное огневое поражение. Кроме того, есть артиллерийские системы, в частности старые советские и уже современные, – для них это не вообще не дистанция. Поэтому можно наносить эффективное огненное поражение.

Начальник пресс-службы рассказал, что у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он снабжает обеспечение своей бахмутской группировки. В частности, это трассы, ведущие с оккупированной территории.

Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить группировки на этом направлении и нанести максимальные потери,

– подчеркнул Евлаш.

Также рассказал, что впервые после продолжительного перерыва российские захватчики попытались проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки. Враг бросил в бой подразделения "Шторм-Z". Однако наши защитники ликвидировали всех этих заключенных.

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Силы обороны деоккупируют Бахмут и не только

Во время пресс-конференции в Вашингтоне Владимир Зеленский подчеркнул, что мы деоккупируем Бахмут и еще два города. Однако, о каких именно идет речь, не уточнил.

"У нас есть план. Очень комплексный план", – подчеркнул глава государства.