Не с других участков фронта: откуда оккупанты пополняют резервы на левобережье Херсона

Россия не прекращает свои попытки выбить Силы обороны из плацдармов на левом берегу Днепра. Для этого ей приходится задействовать все новых и новых военных, которые прежде проходят обучение на полигоне в пределах оккупированной территории.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он подтвердил, что оккупантам очень не нравится операция сил обороны на левом берегу Днепра.

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Откуда Россия берет ресурсы для атак

Украина фиксирует накопление живой силы агрессора в районе Новой Каховки, а также Арабатской стрелки и Геническа. Именно неподалеку от Крымского полуострова оккупанты обустроили полигон, на котором в течение последнего месяца наблюдают повышение активности.

"Оккупанты постоянно проводят обучение на Арабатской стреле. Происходит постоянная ротация военных: новоприбывших заселяют в пансионаты, а прошедших боевые слаживания – отправляют на фронт. Перемещений (оккупантов на Херсонщину – 24 Канал) с других участков фронта не наблюдается", – отметил Хлань.

Как оккупанты реагируют на поражения у Днепра

На днях британская разведка проанализировала ситуацию на левом берегу Херсона, отметив, что с большой долей вероятности там понесла большие потери 104 дивизия ВДВ, которую сформировали совсем недавно. Но это не помешало Путину в тот же день доложить, что у российской армии нет потерь и что диктатор вообще "заботится" о жизни своих солдат.

"Все попытки оккупантов выбить наших морпехов с левого берега завершаются ничем. Штурмы украинских позиций в селе Крынки завершаются разгромом тех подразделений, которые направили на штурм. Поэтому сейчас оккупанты просто засыпают (украинские позиции - 24 Канал) управляемыми авиабомбами и артиллерией", – облсовета.

Поэтому неудивительно, что у захватчиков по этому поводу очень "подгорает", и даже Путин в своей пресс-конференции вспомнил о боях за Крынки. Для Россиян наличие украинских плацдармов на левом берегу Днепра создает значительные проблемы, а поскольку они ничего не могут с этим поделать, то им остается только делать вид, что никакой угрозы в этом нет.

Что известно о боях на левом берегу Днепра