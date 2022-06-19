ВСУ держатся, – Зеленский о горячих точках на фронте и пообещал ответ на атаки россиян

На Донетчине и Луганщине продолжаются сверхжесткие бои с российскими убийцами. Оккупанты применяют мощные наступательные силы.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал 19 июня в своем обращении. Он отметил, что захватчики атакуют из артиллерии.

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"Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", – сказал Зеленский.

О чем еще говорил президент

По словам Зеленского, в ближайшее время следует ожидать от России ужесточения наступательных действий. Захватчики будут делать это показательно.

Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что кафиры накапливают силы на Харьковском направлении и в Запорожской области. Россияне продолжили атаковать топливную индустрию по всей Украине. Они хотят снова усугубить ситуацию с горючим. Зеленский заверил, что кафиры будут отвечать за это.

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Ситуация в Северодонецке

Вооруженные Силы Украины 19 июня отразили очередное наступление кафиров от Северодонецка. Оккупанты проводят воздушную разведку и корректируют огонь.

Россияне из-за потерь личного состава уменьшают активность наступлений во всех направлениях, кроме Северодонецка. За 18 июня они добились там незначительных успехов и зашли на окраины города. Бывший нардеп, а сейчас военный, обороняющий Украину, Владимир Парасюк подчеркнул, что бои идут за каждый метр.

В Институте изучения войны прогнозируют, что захватчики в течение следующих недель могут оккупировать Северодонецк, если увеличат количество людей и оружия. Отметили, что попытки захватить Славянск и продвигаться к востоку от Бахмута были неудачными для россиян.

В Северодонецком направлении враг активно обстреливает позиции украинских защитников и населенные пункты с мирными людьми. В частности, обстреливают Лисичанск , Боровское, Белую Гору и Устиновку.

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